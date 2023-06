Piyawan Daonan steht in ihrer Einfahrt, in Tha Thakiap, einem Distrikt in der thailändischen Provinz Chachoengsao. Sie ist 42 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, eine zierliche Frau, die nachts fast nur mit Medikamenten schlafen kann und begleitet von Albträumen, seit sie Witwe ist. Sie zeigt, ohne selbst mit hinüberzublicken, zu dem Ort, wenige Hundert Meter entfernt, an dem der Elefant ihren Mann niedertrampelte.

Sie sitzt, die Haare nach hinten gebunden, auf einem der verblichenen Plastikhocker vor dem Haus, verscheucht Fliegen aus ihrem Gesicht und erzählt. Von ihrem Ehemann, der an einem Tag im Mai 2022 rüberging zur Plantage, um reife Cashewnüsse zu ernten. Gegen halb sechs setzt die Dämmerung ein, deshalb sei er immer vorher zurückgekommen. An diesem Tag sei es aber fünf geworden, halb sechs, sechs am Abend. Die Sonne ging unter. In der Rückschau meint sich Piyawan zu erinnern, einen Hilferuf vernommen zu haben, aber vielleicht, sagt sie, trüge sie die Erinnerung.