Thailand legalisiert Cannabis »Was ist das stärkste Gras, das du hast?«

»Thailand ist einen radikalen Schritt gegangen, aber seitdem senden die Politiker widersprüchliche Nachrichten an die Bevölkerung, als hätten sie Angst vor ihrer Entscheidung«, sagt Kitty Chopaka. Cannabis sei extrem gesundheitsschädlich, hieße es im Fernsehen, und dass man es nicht in der Öffentlichkeit rauchen solle. Auf Plakaten sind mit roter Farbe durchgestrichene Cannabisblätter zu sehen. Deshalb traut sich Chopaka auch noch nicht zu glauben, dass die Gesetze so liberal bleiben, wie sie aktuell sind.

Die 33-Jährige betreibt einen Cannabis-Shop an der Sukhumvit Road. Die Blüten liegen dort in Gläsern aus, der Shop ist erst ein paar Wochen alt, mit grüner Tapete und pinkfarbener Leuchtschrift dekoriert. Aus Chopakas Sicht war die Legalisierung der richtige Schritt. Jetzt könne man aktiv Aufklärung betreiben, wie man konsumiert, man könne beraten. Und, das ist ihr ganz wichtig, auch Hilfe holen, wenn es Komplikationen nach dem Konsum gebe. Wer vorher illegal gekifft hat, habe sich das meist aus Angst vor den strafrechtlichen Konsequenzen nicht getraut.

Ihr Shop, wo die Preise für ein Gramm Marihuana zwischen umgerechnet 14 und 25 Euro liegen, laufe gut. Noch verkauft sie das Gras immer erst ab zwanzig nach vier am Nachmittag. Sie kann sich geschultes Personal und einen Wachmann am Eingang, der die Ausweise kontrolliert, nur halbtags leisten. Den Rest des Tages verkauft sie Gummibärchen, »made in Thailand«.