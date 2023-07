Pheu Thai-Partei könnte sich aus Bündnis um Pita lösen

Damit wird Pitas progressive Move Forward Party (MFP), die bei der Parlamentswahl im Mai die meisten Stimmen geholt hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft nicht den nächsten Regierungschef stellen. Pitas Regierungspläne waren teils heftig umstritten. Kontrovers diskutiert wurde etwa eine geplante Änderung des Lèse-Majesté-Gesetzes. Thailand bestraft durch das Gesetz Majestätsbeleidigung so hart wie kaum ein anderes Land. Es drohen langjährige Freiheitsstrafen. Bislang galt der Artikel 112 als unantastbar. Viele konservative Parlamentarier lehnen eine Regierung, an der die MFP in irgendeiner Form beteiligt ist, wegen der Reformpläne strikt ab.