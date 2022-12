In Thailand ist das Königshaus derzeit unter Druck: So gibt es Vorwürfe, der König pflege einen ausschweifenden Lebensstil und interessiere sich nicht für sein Land. Offiziell ist Kritik am Königshaus allerdings verboten und kann mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden.

Thailands Könige haben seit der Abschaffung der absoluten Monarchie 1932 auf dem Papier eigentlich keine politische Macht mehr. Trotzdem spielt das Königshaus eine hochpolitische Rolle: Ohne dessen Gunst kann in Bangkok keine Regierung überleben – auch die Militärs nicht, die seit 2014 wieder an der Macht sind.

Die Prinzessin wurde nach ihrem Jurastudium in den USA Diplomatin. Sie arbeitete bei mehreren Uno-Institutionen und war von 2012 bis 2014 thailändische Botschafterin in Österreich. Seit Februar 2021 hat die Prinzessin einen leitenden Posten bei der Leibwache des Königs.