So wie einige Autominuten entfernt, in einem Stadium im Stadtteil Din Daeng, wo die Move Forward Party ihre letzte große Veranstaltung abhält. Wo Tausende vor allem junge Menschen zusammenkommen, viele in Orange gekleidet, orange Fahnen schwenkend, der Farbe der Partei. Wo eine Wählerin sagt: »Ich will, dass sich mein Land endlich ändert.« Wo Reden gehalten werden, in denen gesagt wird: »Jetzt ist die Zeit, um sich zwischen der Zukunft und der Vergangenheit zu entscheiden. Es reicht nicht, den Premierminister zu ändern. Wir müssen das Land verändern.«