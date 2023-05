In Thailand hat die vor einer Regierungsbildung stehende Koalition ehrgeizige Pläne für eine Verfassungsänderung verkündet: So soll etwa die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt und die Wehrpflicht abgeschafft werden. Das Bündnis strebt außerdem eine Reform des Sozial- und Bildungswesens, eine ausgewogene Außenpolitik, eine Reform von Justiz und Streitkräften sowie die Verabschiedung von Gesetzen an, die den Einsatz von Drogen sowohl kontrollieren als auch befürworten.