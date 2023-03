Visisya Pinthongvijayakul ist Anthropologe und forscht seit zehn Jahren zum Geisterglauben in Thailand und anderen asiatischen Ländern. Wir erzählen ihm vom 20-jährigen Jakkaphan, der einem Geist ein Kleid kauft und hofft, dass er vom Militär verschont bleibt. Von Ajarn O, der angeblich mit den Geistern verhandeln kann. Von P Jack, der ganze Sendungen füllt mit Leuten, die anrufen und berichten, wo ihnen ein Geist begegnet ist. Was bedeutet das alles?

Gerade Menschen am Rand der Gesellschaft, so Visisya, Arme, Kranke, Diskriminierte wenden sich in Thailand oft an Geister. Sie wüssten, dass sie vom Staat keine Hilfe zu erwarten haben. Dass ihre Stimme dort nicht gehört wird. Die Politik ist weit weg, der König sitzt hinter goldenen Mauern, wer etwas zu sagen hat in Thailand spricht selten mit dem Volk. Das Konzept Geist hilft den Leuten, durchzuhalten. Auch die Mittelschicht wende sich an Wahrsagerinnen und Geisterjäger, um Glück für ihre Kinder zu erbitten oder Probleme zu lösen. »Geister sind eine gute Projektionsfläche. Sie sind nahbar, waren mal Menschen, kennen sich mit den alltäglichen Problemen aus«, sagt Visisya.

Und so sei der Tauschhandel mit Geistern – etwa die Opfergaben an Lady Mae Nak, damit die einen Wunsch erfüllt – auch in gewisser Weise ein Abbild des politischen Systems, wie es in Thailand im Großen betrieben wird. »Mit all der Korruption, der Vetternwirtschaft, die wir jeden Tag sehen«, so Visisya. Die Menschen versuchen, mit Opfergaben die Geister zu korrumpieren. Sie kopieren die Mächtigen.