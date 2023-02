Professor Vanavichit hat inzwischen eine neue Hoffnung für den Riceberry. Sie heißt Europa und USA. Es gibt den Plan, die Saat an Bauern in Spanien zu verkaufen. In Spanien wird im europäischen Vergleich recht viel Reis gegessen. In den USA und Kanada steigt der Absatz. Vanavichit glaubt, dass der Riceberry als Vollkornreis dort richtig zum Trend werden könnte. Es gebe dort ein Verständnis für »Superfood«. Für Biosachen. Lilafarbener Reis könnte was für Instagram sein.

Vanavichit hofft, dass, wenn sein lila Reis in Europa und den USA in Mode kommt, er endlich auch in Thailand akzeptiert wird. Dass sein Reis, über einen Umweg, dann doch endlich am Ziel landet, auf den Tellern zu Hause.