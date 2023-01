Geschwiegen hatte Bha stets zu innenpolitischen Belangen. Das gilt auch für die Proteste in Thailand im Jahr 2020. Damals forderten Hunderttausende auf den Straßen Bangkoks eine Beschneidung der Macht des Königs. Vor allem junge Menschen waren es, die sich gegen das Establishment aus Militär und Monarchie auflehnten. Sie riefen nach einem Ende des »Lèse-Majesté«, ein jahrhundertealtes archaisches Gesetz, das für Kritik am König bis zu 15 Jahre Haft vorsieht. Sie kritisierten deutlich wie nie zuvor die Abwesenheit des Königs, der viele Monate des Jahres in Bayern verbringt und nicht in Thailand. Im ersten Jahr der Pandemie, in dem viele Menschen in Thailand ihre Jobs verloren, in eine unsichere Zukunft blickten, wog diese Abwesenheit erst recht schwer.