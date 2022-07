Wahrscheinlich feiert er den runden Geburtstag in seiner Villa am Starnberger See. Thailands König Maha Vajiralongkorn verbringt einen Großteil seiner Zeit in Bayern und kommt meist nur noch zu offiziellen Zeremonien in sein Heimatland. Mit einem geschätzten Vermögen von 30 Milliarden Dollar (über 29 Milliarden Euro) gilt Rama X., so sein offizieller Name, als reichster Royal der Welt. Sonst ist sehr wenig bekannt über ihn. Wer sich auf den Straßen der Hauptstadt Bangkok nach seinem Aufenthaltsort umhört, erntet Schulterzucken. Bekannt ist: Am Donnerstag (28. Juli) wird er 70 Jahre alt.