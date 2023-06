Weltweit waren Mahnwachen geplant, von Japan bis London, wo am Sonntag auf dem Trafalgar Square eine Nachstellung der Proteste in Peking im Jahr 1989 stattfinden sollte. In New York hatten Teilnehmer der damaligen Proteste in Peking am Freitag ein Museum eröffnet, das an die »demokratischen Träume des chinesischen Volkes« erinnern soll.

Angesichts »der Bedrohung der menschlichen Zivilisation durch das Xi Jinping-Regime (…) sollten wir uns an das Jahr 1989 erinnern«, sagte Wang Dan, der Gründer des Museums und einer der Anführer der Tiananmen-Proteste. Chinas derzeitiger Staatschef Xi hatte im vergangenen Jahr seine Macht durch eine historische dritte Amtszeit zementiert.