32. Jahrestag des Tiananmen-Massakers Polizei verbietet Versammlungen in Hongkong

Die chinesische Regierung hat Versammlungen in Hongkong zum Gedenken an das Tiananmen-Massaker untersagt. Die Polizei kündigte ein scharfes Vorgehen bei Verstößen an. Die Aktivistin Chow wurde schon im Vorfeld verhaftet.