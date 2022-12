Zu den Massenprotesten war es gekommen, nachdem bei einem Feuer in der Provinz Xinjiang am vergangenen Donnerstagabend zehn Menschen in ihren Wohnungen erstickt und verbrannt waren – womöglich auch, weil sie ihr Haus wegen eines Lockdowns nicht verlassen durften.

»Das chinesische Volk ist weder dumm noch schwach. Das sollte dich erzittern lassen, Xi Jinping«, sagte der 54-Jährige. Die jüngsten Proteste erfüllten ihn mit Hoffnung. Er habe jedoch auch Angst vor einer Eskalation. »Ich will auf keinen Fall ein zweites Massaker sehen.«