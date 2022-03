Antrag per Notfallprüfung Georgien will Aufnahme in die EU beantragen

Das Land im Südkaukasus will am Donnerstag per Notfallprüfung seine Aufnahme in die Europäische Union beantragen. Der Chef der Regierungspartei in Tiflis spricht von einer »neuen Realität« seit Russlands Angriff auf die Ukraine.