Der einzige afroamerikanische Republikaner im US-Senat hat seine Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA verkündet: Tim Scott. Der 57-Jährige reichte am Freitag bei der US-Wahlbehörde die für eine Kandidatur notwendige Unterlagen ein. Es wird erwartet, dass der Scott am Montag bei einem Auftritt in seiner Heimatstadt North Charleston im Bundesstaat South Carolina den offiziellen Startschuss für seinen Wahlkampf gibt.