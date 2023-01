Gerechtigkeit für Tyre Nichols fordern diese Demonstranten in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Es sind drei Wochen nach dem Tod des Afroamerikaners Tyre Nichols vergangen, der bei einer Verkehrskontrolle brutal geschlagen wurde. Auslöser für die Proteste ist ein von den Behörden veröffentlichtes, schockierendes Video.

Straßenüberwachungskameras sowie die sogenannten Bodycams – Kameras, die die Beamten am Körper tragen müssen – haben die ganze Brutalität des Einsatzes aufgezeichnet.

Zu sehen ist, wie Nichols am 7. Januar von den Beamten erst mit Taserpistole und Tränengas bearbeitet wird. Dann schlagen und treten die Polizisten immer wieder auf ihr Opfer ein.

Drei Tage später unterliegt Nichols seinen Verletzungen und stirbt in einem Krankenhaus.

In Memphis gingen nach der Video-Veröffentlichung zunächst rund 50 Menschen auf die Straße, in anderen Städten wie Washington und New York waren es mehrere Hundert. US-Präsident Joe Biden sagte die Menschen seien zu Recht empört, rief allerdings auch zur Ruhe und friedlichen Protesten auf.

Die verantwortlichen Polizeibeamten sind festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze Menschen. Meist – wenn auch nicht im Fall von Tyre Nichols – sind weiße Polizisten die Täter, wie im Fall des im Mai 2020 in Minneapolis bei seiner Festnahme getöteten George Floyd.