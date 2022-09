Geldscheine, Münzen, Flaggen – die Queen ist omnipräsent

06.11 Uhr: Queen Elizabeth begegnet den Menschen in Großbritannien jeden Tag und überall. Ihr Abbild ist auf Briefmarken zu sehen, auf Geldscheinen und Münzen, auch in anderen Ländern wie Kanada und Neuseeland zu sehen. Die Buchstaben EIIR, eine Abkürzkung für Elizabeth II und dem lateinischen Wort für Königin – Regina – sieht man auf Flaggen und Briefkästen. Dies muss nun im Königreich verändert werden, wie der »Guardian« meldet.

Auch die Nationalhymne wird nun geändert. Die Menschen singen nun nicht mehr »God save our gracious Queen«, sondern »God save our gracious King.« Auch, wenn es wohl einige Zeit dauern wird, bis sich jeder daran gewöhnt hat.

Der Tod der Königin ist für Länder des britischen Commonwealth, von denen 14 den Monarchen als Staatsoberhaupt anerkennen, besonders bedeutsam. Denn in ihren Verfassungen ist festgelegt, dass die Königin das Staatsoberhaupt ist. In diesen Ländern müssen die Verfassungen geändert werden, um auf ihren Nachfolger Bezug zu nehmen.

Unklare Trauerselfie-Etikette

00.00 Uhr: Gegen Mitternacht schubst eine Frau vor dem Buckingham Palace ihren Begleiter in Position. »Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, sagt er, während sie sich an ihn drückt und das Handy zückt, »ich glaube, das kommt ganz komisch rüber.« Die beiden sind nicht die einzigen, die die niedergelegten Blumen als Selfie-Kulisse zweckentfremden – aber vielleicht die Untalentiertesten: Der verschämte Mann muss vor lauter Peinlichkeit unangemessen lachen. »Schau traurig!«, weist die Handyfrau ihn streng an. »Geht nicht«, sagt er. »Probier mal würdevoll«, sagt sie, »oder zumindest ernst.« Ein paar Schritte weiter ringt ein Paar mit zwei ebenfalls leicht unwilligen Poseuren: Sie wollen ihre beiden Hunde, zwei Cockerpoo, vor dem Palasttor ablichten, aber die Hunde kooperieren nicht. Ein junger Mann fängt den kritischen Blick auf, als auch er sich vor den Trauerblumen fotografiert: »Ich meine das respektvoll«, sagt er: »Ich bin in der neuseeländischen Armee, und sie war mein Boss.«

Eine Ära geht zu Ende – Queen Elizabeth II. ist gestorben, sie wurde 96 Jahre alt. Die letzten Stunden verbrachte sie auf ihrer Sommerresidenz. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist ihr Sohn Charles, nun König Charles III.