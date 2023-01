Tod von Tyre Nichols Polizei in Memphis löst Sondereinheit auf

Der Tod von Tyre Nichols sorgt in den USA seit Tagen für Wut und Empörung. Fünf Polizisten wurden festgenommen und angeklagt. Sie werden verdächtigt, den 29-jährigen Nichols am 7. Januar bei einer Verkehrskontrolle zu Tode geprügelt zu haben. Die Beschuldigten gehörten alle der nun aufgelösten Sondereinheit an.

Ihnen wird unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt. Mord zweiten Grades ist im Bundesstaat Tennessee, in dem Memphis liegt, eine Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Kidnapping bezieht sich in diesem Fall auf das illegale Festhalten eines Menschen.