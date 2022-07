Erstmals seit Jahrzehnten Militärjunta in Myanmar richtet Dissidenten hin

Die Militärjunta in Myanmar hat trotz internationaler Proteste erstmals seit Jahrzehnten wieder Hinrichtungen vollzogen. Die Todesurteile gegen vier im Januar verurteilte Dissidenten seien vollstreckt worden, berichtete die staatliche Zeitung »Global New Light of Myanmar« am Montag. Es handelt sich um die ersten vollzogenen Todesstrafen in dem südostasiatischen Krisenstaat seit 1990.