Am 16. August, einen Monat nachdem die Geflüchteten auf die Insel verbannt wurden, reagierten die griechischen Behörden und nahmen die Menschen auf. Der Druck durch die Öffentlichkeit war zu groß geworden. »Nachdem die griechischen Behörden Kenntnis von diesem Vorfall erhielten – und das war gestern, am 15. August – haben wir sofort reagiert, diese Menschen gerettet und haben sie in Übereinstimmung mit griechischem und internationalem Recht versorgt«, behauptet der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi in die Kameras.

»Es ist ja nicht so, dass griechische Grenzschützer ganz allein an der Grenze aktiv wären«, befindet Maximilian Popp, stellvertretender Leiter des SPIEGEL-Auslandsessorts, »es ist auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex vor Ort, die all diese Verbrechen stillschweigend hinnimmt. Die sind vielfach dokumentiert und trotzdem ist da nichts geschehen. Ja, es sind griechische Behörden, die da zuallererst die Verantwortung tragen. Aber die Taten werden mitgetragen von allen anderen 26 EU Staaten, von Frontex, von der EU-Kommission. Insofern ist es ein gesamteuropäisches Verbrechen.«