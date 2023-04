Gazelle Sharmahd forderte die Bundesregierung auf, für die Rettung ihres Vaters endlich all ihre Möglichkeiten auszuschöpfen: »Wo ist die Eskalation? Wo ist unsere rote Linie? Gibt es die?«, fragt sie in einer Nachricht an den SPIEGEL. »Mein Papa muss gerettet werden.« Deutschland sei immer noch der größte wirtschaftliche Partner des islamischen Regimes europaweit. »Wenn das mal nicht ein Druckmittel ist, das man ausnutzen kann.«