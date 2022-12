Die Pariser Innenstadt an Heiligabend - In der Nähe des Place de la République brennen Autos und Mülltonnen. Nach dem tödlichen Angriff eines Mannes auf kurdische Einrichtungen in Paris ist es auch am Samstag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen.

Nach zunächst friedlichen Protesten im Zentrum der Hauptstadt greifen einige Protestierende unter anderem mit Wurfgeschossen die Polizei an, die Beamten reagieren mit Tränengas. Am frühen Abend beruhigt sich die Lage.

Schon am Freitagnachmittag war es zu Zusammenstößen gekommen. Daraufhin hatte eine kurdische Organisation für Samstag zu einer Versammlung aufgerufen. Mehrere Hundert Menschen folgten dem Aufruf. Nach Angaben des kurdischen Verbandes CDK-F sind alle Opfer kurdische Aktivisten, unter ihnen eine junge Frau und ein Musiker.

Gegen den am Freitag unmittelbar nach der Tat festgenommenen mutmaßlichen Täter, einen 69-jährigen Franzosen, wird laut französischer Staatsanwaltschaft auch wegen eines möglichen rassistischen Motivs ermittelt. Paris Bürgermeisterin Anne Hidalgo bezeichnete den Täter als »rechtsextremen Aktivisten.«

Dem ehemaligen Lokführer droht eine Anklage wegen des Verdachts auf Mord, versuchten Mord, Waffengewalt und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er befand sich zunächst in Polizeigewahrsam, wurde später auf eine psychiatrische Krankenstation verlegt.