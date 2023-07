Im Herbst 2022 veröffentlichte er ein Video mit den Textzeilen:

»Someone's crime was dancing with her hair in the wind /

Someone's crime was that he or she was brave and criticized (...) 44 years of your government /

It's the year of failure«

(»Jemand hat das Verbrechen begangen, mit den Haaren im Wind zu tanzen /

Jemand hat das Verbrechen begangen, tapfer 44 Jahre unserer Regierung kritisiert zu haben /

Es ist das Jahr des Scheiterns«).

Kurz darauf wurde Salehi, wie viele andere Vertreter einer jüngeren Generation , auf Betreiben der Staatsanwaltschaft von Isfahan verhaftet. Von Verhaftung, Urteil und dem mutmaßlich fingierten »Geständnisvideo« des Gefolterten verspricht sich das Regime wohl eine einschüchternde Wirkung nach innen.