Vorwürfe gegen Regierung Johnson Tory-Abgeordneter will wegen Erpressungsvorwürfen Scotland Yard informieren

Mit unlauteren Mitteln soll die britische Regierung versuchen, ein Misstrauensvotum gegen Boris Johnson zu verhindern. Ein Abgeordneter aus Johnsons Partei will sich in dem Fall nun an die Polizei wenden.