Sunak und Truss treten damit in einer Stichwahl gegeneinander an. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Der Sieger oder die Siegerin zieht dann als neuer Tory-Chef in der Downing Street ein und übernimmt Johnsons Posten.

Boris Johnson nach massivem Druck zurückgetreten

Die Abstimmung war nötig geworden, weil Amtsinhaber Johnson vor zwei Wochen unter massivem Druck aus einer Fraktion als Parteichef zurückgetreten war. Sunak hatte dabei als eines der ersten Regierungsmitglieder seinen Posten als Finanzminister niedergelegt. Immer mehr Tories wandten sich daraufhin von Johnson ab und gaben ebenfalls ihre Ämter auf.