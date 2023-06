Zu den weiteren Themen des vierten Treffens der beiden Männer in vier Monaten gehörten der Krieg in der Ukraine, Nordirland, Lieferketten für Rohstoffe sowie saubere Energie. Bei der KI müssten die Sicherheitsrisiken angegangen werden, sagte Biden. Er sprach von der Möglichkeit eines grundsätzlichen technischen Wandels, der in der menschlichen Geschichte wohl einzigartig sei. »Es ist atemberaubend«, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.