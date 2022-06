»Ich denke, dass die jüngeren Generationen offener dafür sind, den Moment zu leben und sich nicht mit einem Etikett zu versehen. Fließend zu sein, ist das neue Ding«, sagt die Fotografin Irina Werning.

Sie hat Tam bei einem Videoclip-Dreh kennengelernt, in dem Tam tanzte. »Wir saßen alle in einem Kreis und stellten uns vor«, erzählt Werning. »Tam sagte: ›Ich bin eine nicht-binäre Transperson und habe während des Lockdowns die Transition gemacht. Nächsten Monat werde ich zum ersten Mal in meine Heimatstadt zurückkehren. Ich komme aus Bolivien und das ist eine sehr traditionelle Gesellschaft, also fühle ich mich ein wenig wie ein Dissident, aber ich bin auch neugierig.‹« Starke Ideologien haben Frauen und LGBTQ-Menschen in Bolivien seit Jahrhunderten zum Schweigen gebracht. Und noch immer bestimmen Geschlechterstereotypen die Entscheidungen der allermeisten Frauen im Land.