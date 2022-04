In der an die Ukraine grenzenden Konfliktregion Transnistrien ist nach Angaben der örtlichen Behörden das Ministerium für Staatssicherheit beschossen worden. Demnach wurde das Gebäude in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol durch Explosionen beschädigt.

Transnistrien gehört eigentlich zum ukrainischen Nachbarstaat Moldau , viele Menschen aus der Ukraine sind hierhin geflohen. Die abtrünnige Teilrepublik wird jedoch de facto seit den Neunzigerjahren von einem prorussischen Regime regiert und von russischen Truppen gestützt. In der Republik Moldau gibt es seit Längerem die Befürchtung, dass der Kreml seine Armee auch in ihr Land einmarschieren lassen könnte.

Russischer Angriff in der Ostukraine: So verläuft die Front in der zweiten Kriegsphase

Russischer Angriff in der Ostukraine: So verläuft die Front in der zweiten Kriegsphase

Russischer Angriff in der Ostukraine: So verläuft die Front in der zweiten Kriegsphase Aus Kiew berichtet Alexander Sarovic

Russischer Angriff in der Ostukraine: So verläuft die Front in der zweiten Kriegsphase Aus Kiew berichtet Alexander Sarovic

Die moldauischen Behörden teilten in der Hauptstadt Chișinău mit, es sei nicht klar, wer geschossen habe. Es handele sich aber offenkundig um eine Provokation mit dem Ziel, die Lage in der Konfliktregion zu destabilisieren. Die benachbarte Ukraine, die sich einem russischen Angriffskrieg ausgesetzt sieht, gab Moskau die Schuld an dem Beschuss.

Der ukrainische Militärgeheimdienst in Kiew warf Russland vor, mit dieser Provokation Panik schüren zu wollen. Demnach könnten die in Transnistrien stationierten Truppen versuchen, von dort aus die Ukraine in Richtung der Stadt Odessa am Schwarzen Meer anzugreifen. In einer in Kiew veröffentlichten Mitteilung erinnerte der Geheimdienst an eine Äußerung eines russischen Befehlshabers, der am vergangenen Freitag offen davon gesprochen hatte, dass Moskau die gesamte Südukraine bis nach Transnistrien unter seine Kontrolle bringen wolle.