Die Lage in Transnistrien wird international genau beobachtet . Russland unterstützt die Separatistenregion der Republik Moldau, auch russische Truppen sind dort stationiert. Es gibt Sorgen, Moskau könnte eine Eskalation in der Republik Moldau provozieren. Und Transnistrien möglicherweise in den Ukrainekrieg hineinziehen.