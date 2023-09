4,5 Kilometer lang ist die Mauer der Schande, wie die Peruaner sie nennen. In den Achtzigerjahren erbaut, sollte sie die armen von den reichen Stadtteilen auf der anderen Seite des Hügels in der Hauptstadt Lima trennen.

Nun – rund vierzig Jahre später – haben die Abrissarbeiten begonnen.

Julio Cesar Carrion, Anwohner

»Die Mauer ist diskriminierend, denn als Peruaner, die wir sind, denke ich, sind wir eins. Indem man uns mit einer Mauer trennte, war es, als ob wir in einem anderen Land wären. Nicht einmal in einem anderen Land passiert so etwas, aber leider hier schon. Die Behörden haben bereits versucht, das Problem zu lösen, es gibt keine Mauer mehr.«

Drei Meter hoch, mit Stacheldraht gesichert, wurde sie von den Bewohnern des Viertels La Molina errichtet. Als Begründung galt die Landflucht, die in den Achtzigern durch die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und der maoistischen Guerillagruppe, »Leuchtender Pfad« ausgelöst wurden.

Auf der einen Seite lebten die Menschen teils ohne Grundversorgung in prekären Verhältnissen. Auf der anderen teils in Luxusvillen mit Swimmingpools ausgestattet. Das Verfassungsgericht hat den Abriss der Mauer angeordnet.

Gustavo Gutierrez, Magistrat

»Die Mauer ist verfassungswidrig, weil sie den freien Transit beeinträchtigt, aber sie verletzt auch die Würde der Nachbarn. Sie bedeutet eine Trennung, die es nicht geben sollte und die zwei Gruppen oder soziale Sektoren voneinander trennt.«

Die wirtschaftlichen Disparitäten des Landes bleiben auch ohne die Mauer bestehen.