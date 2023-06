Er reitet vorneweg mit roter Uniformjacke und traditioneller Bärenfellmütze: Der britische König Charles III. hat zum ersten Mal die traditionelle Geburtstagsparade als Monarch abgenommen. »Trooping the Colour« nennt sich die Militärparade, die jährlich im Juni in London stattfindet. Bei dem Ereignis kamen rund 1400 Soldaten, 400 Musiker und rund 200 Pferde zum Einsatz. Es war das erste Mal seit fast vier Jahrzehnten, dass ein Monarch zu Ross an der Parade teilnahm. Die verstorbene Königin Elisabeth II. hatte zuletzt 1986 auf einem Pferd die Parade abgenommen, danach nutzte sie die Kutsche. Hinter Charles ritten sein ältester Sohn Prinz William und sein Bruder, Prinz Edward. Auch Charles' Ehefrau Königin Camilla, die Prinzessin von Wales sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie nahmen an dem Ereignis teil. Zehntausende Menschen verfolgten das Spektakel vom Straßenrand und hofften einen Blick auf den König zu erhaschen. Nach dem Militäraufmarsch der Garde erschien die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace, um die Flugschau der Royal Air Force zu beobachten. Der König war am 6. Mai feierlich gekrönt worden. Eigentlich feiert Charles erst im November seinen 75. Geburtstag. Aufgrund des Wetters wird der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen aber stets im Sommer gefeiert.