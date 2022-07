Tropensturm im südchinesischen Meer Einsatzkräfte retten Crewmitglieder in letzter Minute von sinkendem Schiff

Der Tropensturm »Chaba« hat dieses Schiff im südchinesischen Meer am Samstag in zwei Teile gebrochen. Die Aufnahmen hat die staatliche Luftrettung Hongkongs veröffentlicht. Insgesamt drei Crewmitglieder seien demnach gerettet worden, 27 weitere werden vermisst. Das Wetter erschwere die Such- und Bergungsarbeiten auch noch am Sonntag, teilten die Behörden mit. Nur wenige Minuten, nach Beginn des Rettungseinsatzes schluckten die Wellen das Schiff bereits ganz.

Im Laufe des Samstags traf der Sturm dann auf das chinesische Festland. Das Staatsfernsehen veröffentlichte Aufnahmen von Einsatzkräften, die versuchen, Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien und davongespülte Autos zu sichern. Nach Regierungsangaben waren 230.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Über die Zahl der Todesopfer machte das Regime in Peking keine Angaben.