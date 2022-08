Trotz der wachsenden Spannungen mit China lassen sich die USA und Taiwan nicht aus der Ruhe bringen und vertiefen ihre kommerziellen Beziehungen weiter. Die Regierungen in Washington und Taipeh kündigten am Donnerstag an, formelle Handelsgespräche im Rahmen einer neuen Initiative aufnehmen zu wollen. Die erste Runde solle im »frühen Herbst« stattfinden, teilte das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai mit. Offiziell unterhalten die USA keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan. Der Schritt dient dazu, die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern ein Stück weit anzuerkennen.