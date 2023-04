Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstagabend erneut in der Küstenstadt Tel Aviv sowie in anderen Städten gegen die umstrittene Justizreform. Im Gedenken an die Opfer zweier Anschläge entzündeten sie Kerzen und hielten eine Schweigeminute ein. In Tel Aviv marschierten in schwarze Uniformen gekleidete Demonstranten mit einem Banner »Wutbrigaden des Diktators«, offenbar in Anspielung auf die Nationalgarde, die der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir erhalten soll.