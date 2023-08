Trump-Team will Verfahren weit nach der Wahl

Ebenfalls am Donnerstag (Ortszeit) hatten Trumps Anwälte darum gebeten, den Prozesstermin im Verfahren wegen versuchter Wahlmanipulation für April 2026 in Washington anzusetzen. »Die Öffentlichkeit will Gerechtigkeit und einen fairen Prozess, kein überstürztes Urteil«, so Trumps Anwälte in ihrer Begründung.

Sonderermittler Jack Smith hatte hingegen vorgeschlagen, den Prozess am 2. Januar 2024 zu beginnen. Die zuständige Richterin will darüber voraussichtlich bei einer Anhörung Ende August befinden.

Neben den Verfahren in Washington DC (auf Bundesebene) und Georgia, beide wegen Wahlbeeinflussung, laufen noch Verfahren in New York (wegen Schweigegeld an Pornodarstellerin Stormy Daniels) und Florida (Affäre um die Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen).