Der 6. Januar 2021 ist für die USA zu einem prägenden Datum geworden. Ein Mob hatte an jenem Tag das US-Kapitol in Washington gestürmt. Noch immer werden die Abläufe – und vor allem die Drahtzieher – des Angriffs auf das US-Kapitol durchleuchtet. Ein Untersuchungsausschuss will nun vor allem klären, ob und wie stark Ex-Präsident Donald Trump in die Abläufe involviert war.