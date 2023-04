Der Werbespot stammt nicht von Trump selbst, sondern wurde vom Make America Great Again PAC in Auftrag gegeben und bezahlt. PAC steht für Political Action Committee, eine Lobbygruppe in den USA, die befugt ist, in unlimitierter Höhe Geld in Wahlkämpfe stecken. »Make America Great Again« war Trumps Wahlkampfmotto 2016 und das Make America Great Again PAC steht ihm politisch nahe .