Die »Public Duty Costs Allowance«, wie die finanzielle Unterstützung für Ex-Premiers heißt, wurde 1991 geschaffen, um es Ex-Premiers zu ermöglichen, gelegentlich noch repräsentative Aufgaben zu übernehmen.

Truss hatte zuvor nach nur sechs chaotischen Wochen im Amt infolge massiven Drucks auch aus der eigenen Partei das Handtuch geworfen. Die Regierungschefin verkündete am Donnerstag ihren Rücktritt und geht damit als Regierungsoberhaupt mit der kürzesten Amtszeit in die britische Geschichte ein. Ihr Nachfolger an der Spitze der Partei – und damit der nächste Premierminister – soll bis kommende Woche feststehen.