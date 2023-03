Tsai hatte laut »Financial Times« angeboten, McCarthy stattdessen in Kalifornien zu treffen. Die US-Regierung hatte es in der Vergangenheit vermieden, taiwanische Offizielle in der Hauptstadt Washington zu empfangen.

Vorgängerbesuche sorgten teils für heftige Spannungen

In anderen Berichten war die Rede davon, dass Tsai vielleicht an der Cornell-Universität in Kalifornien eine Rede halten könnte. Dabei wurden Erinnerungen an ihren frühen Vorgänger Lee Teng-hui wach, der 1995 an der Universität eine Rede gehalten und dabei die Unterschiede zwischen Taiwan und China hervorgehoben hatte. Der Auftritt war einer der Gründe für eine schwere Krise mit China. Beide Politiker haben einst an der Universität studiert.