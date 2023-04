Auch von den Regierungen der USA und Frankreichs erhielt Tschads Präsident nach SPIEGEL-Informationen bereits entsprechende kritische Signale. So kam es vor dem Abflug von Kricke am Flughafen der tschadischen Hauptstadt N’Djamena nun zu einem Zeichen der Unterstützung anderer Botschaftskollegen: Nach SPIEGEL-Informationen erschienen am Samstagabend sämtliche Botschafterkollegen aus EU-Staaten und anderen befreundeten Ländern, die nicht über Ostern verreist waren, am Hassan-Djamous-Flughafen in der Hauptstadt des Landes, um den deutschen Diplomaten zu verabschieden.