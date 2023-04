»Für uns sind die Gründe, mit denen die Regierung von Tschad heute unseren Botschafter in N’Djamena zur Persona non grata erklärt hat, absolut nicht nachvollziehbar«, hieß es laut der Nachrichtenagentur AFP aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. »Wir stehen hierzu mit der Regierung von Tschad in Kontakt.«