Für Coronakranke hat die Präsidentenwahl in Tschechien bereits mit zeitlichem Vorlauf begonnen. In allen Verwaltungsbezirken öffneten heute sogenannte Drive-in-Wahllokale. Dort können Menschen, die sich wegen einer Coronaerkrankung in häuslicher Isolierung befinden, ihre Stimme aus dem Auto abgeben. Das Interesse an dieser Möglichkeit blieb Medienberichten zufolge indes verschwindend gering.