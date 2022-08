An der zweitägigen Übung an der Grenze zum EU-Nachbarland Slowakei nehmen, neben zahlreichen Polizisten, 150 Soldaten und 30 Zollbeamte teil. An mehr als 20 Eisenbahn- und Straßengrenzübergängen wird die Wiedereinführung von Personenkontrollen eingeübt. Beide Staaten gehören dem Schengenraum an, in dem eigentlich Reisefreiheit herrscht.

Im vorigen Jahr stellte Tschechien 11.170 illegal eingereiste Geflüchtete fest. Das waren nach Angaben der Ausländerpolizei rund 4000 mehr als noch 2020. Die Zahlen beinhalten indes auch Menschen, die sich nicht an die damals geltenden Corona-Einreiseverbote gehalten hatten.