Der frühere Nato-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-jährige Quereinsteiger in die Politik schlug in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis. Die Wahlbeteiligung war mit rund 70 Prozent der Stimmen verhältnismäßig hoch.