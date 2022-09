In Tschechien sorgt ein mutmaßlicher Spionagefall für Schlagzeilen. Ein Mitarbeiter des tschechischen Außenministeriums soll jahrelang geheime Dokumente an Russland weitergegeben haben. Das berichtete die Zeitung »Denik N« am Donnerstagabend in ihrer Onlineausgabe unter Berufung auf Regierungschef Petr Fiala.