Milaschina berichtete ausführlich über den Prozess gegen Sarema Musajewa

Das Video zeigt Milaschina kahl geschoren und immer noch mit grüner Farbe am Kopf. Ihre Hände sind nun nicht mehr bandagiert, sie kann die Finger etwas bewegen – zunächst hatte es geheißen, die Finger seien gebrochen. Deutlich sichtbar sind allerdings Schwellungen und Hämatome an ihren Händen und Armen. Die Menschenrechtsorganisation Memorial berichtete, Milaschina habe Prellungen am ganzen Körper erlitten und mehrmals das Bewusstsein verloren. Reporter ohne Grenzen erklärte sich »entsetzt von dem brutalen Angriff«.

Milaschina wollte in Grosny für die regierungskritische Zeitung »Nowaja Gaseta« über einen Prozess gegen Sarema Musajewa berichten, deren Fall sie bereits mehrfach ausführlich aufgegriffen hatte. Der zusammengeschlagene Anwalt Nemow ist der offizielle Verteidiger der Angeklagten. Die 53-jährige Ehefrau eines ehemaligen Richters war vergangenes Jahr aus der russischen Stadt Nischni Nowgorod nach Grosny verschleppt worden. Russischen Staatsmedien zufolge verurteilte das Gericht in Grosny Musajewa am Dienstag zu fünfeinhalb Jahren Lagerhaft. Ihr wurde angeblicher Betrug und Angriff auf einen Polizisten vorgeworfen.