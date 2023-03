In seiner am Dienstagabend (Ortszeit) unter anderem auf Twitter verbreiteten Darstellung folgt der Moderator der Darstellung Trumps, der immer wieder fälschlicherweise behauptet, beim Sturm auf das Kapitol seien lediglich friedliche Demonstranten unterwegs gewesen. »Wirklich niemand in Washington, Republikaner oder Demokrat, will diese Aufnahmen heute Nacht veröffentlicht sehen«, raunte Carlson auf Twitter – und präsentierte seine an Verschwörungsmythen nicht arme Lesart.