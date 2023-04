Gefeuerter Fox-News-Star Tucker Carlson meldet sich mit Twitter-Video zu Wort

In einer bei Twitter geteilten Botschaft erhob der 53-Jährige diffuse Vorwürfe gegen die Medien und die politischen Parteien in den USA. Demokraten, Republikaner und die jeweiligen Parteispender hätten eine Übereinkunft getroffen, von der nur sie profitierten. Die USA seien quasi ein Einparteienstaat. Relevante Themen würden in den Medien nicht debattiert. Seinen ehemaligen Arbeitgeber sprach er aber nicht direkt an.