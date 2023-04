Carlsons Verhältnis zu Trump schien dabei ambivalent . Lange unterstützte Carlson Trumps Aussagen öffentlich, lästerte im Privaten aber über den Präsidenten ab. Dem Verhältnis der beiden schadete das offenbar kaum. Erst kürzlich trat Trump bei Carlson zum Exklusiv-Interview an – und konnte seine Sicht auf die in New York gegen ihn laufende Anklage wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen verbreiten – ohne kritische Nachfragen.