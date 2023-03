In der betroffenen Region leben etwa 14 Millionen Menschen. Bei den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet waren allein in der Türkei mehr als 45.000 Menschen ums Leben gekommen. Kritik am Krisenmanagement der Regierung wurde laut. Erdoğan hatte aber schon zuvor wegen der hohen Lebenshaltungskosten an Popularität unter den Wählern eingebüßt.